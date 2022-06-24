Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
AWP2943WHT3/24
Rinfrescati,
Grazie al filtro Micro X-Clean Softening+, la caraffa offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le aree con acqua dura.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Caraffa per il filtraggio dell'acqua
totale
recurring payment
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Il filtro Micro X-Clean Softening+ a 4 stadi, dotato di una speciale miscela di elementi filtranti, è progettato per l'utilizzo in aree con acqua dura. È in gradi di ridurre le particelle di grandi dimensioni, il cloro, il piombo, i pesticidi, le microplastiche e altre sostanze che alterano il gusto.
Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro per ottenere risultati ottimali.
Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.
Coperchio per il riempimento con una sola mano.
Impedendo l'ingresso di polvere attraverso l'apertura di uscita dell'acqua, il beccuccio antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita.
La caraffa dell'acqua e l'imbuto possono essere lavati in lavastoviglie (max 50 °C). In assenza di timer, anche il coperchio può essere lavato in lavastoviglie. *Il coperchio con timer e la cartuccia del filtro non possono essere lavati in lavastoviglie.
Specifiche filtro
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
Paese di origine
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.