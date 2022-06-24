Termini di ricerca

      Caraffa per il filtraggio dell'acqua

      Rinfrescati,

      Grazie al filtro Micro X-Clean Softening+, la caraffa offre prestazioni di addolcimento dell'acqua migliorate per le aree con acqua dura.

      Caraffa per il filtraggio dell'acqua
      Caraffa per il filtraggio dell'acqua

      Rinfrescati,

      con un'acqua pura e dal sapore gradevole

      • Microfiltrazione
      • Micro X-Clean Softening+
      • Si adatta alla porta del frigorifero
      • Timer digitale
      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Riduzione della durezza fino al 40%

      Il filtro Micro X-Clean Softening+ a 4 stadi, dotato di una speciale miscela di elementi filtranti, è progettato per l'utilizzo in aree con acqua dura. È in gradi di ridurre le particelle di grandi dimensioni, il cloro, il piombo, i pesticidi, le microplastiche e altre sostanze che alterano il gusto.

      Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro

      Il timer digitale ti informa quando devi sostituire il filtro per ottenere risultati ottimali.

      Allunga la durata degli accessori da cucina

      Allunga la durata degli accessori da cucina prevenendo l'accumulo di calcare.

      Coperchio per il riempimento con una sola mano

      Coperchio per il riempimento con una sola mano.

      Il beccuccio antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita

      Impedendo l'ingresso di polvere attraverso l'apertura di uscita dell'acqua, il beccuccio antipolvere assicura che l'acqua sia fresca e pulita.

      Lavabile in lavastoviglie

      La caraffa dell'acqua e l'imbuto possono essere lavati in lavastoviglie (max 50 °C). In assenza di timer, anche il coperchio può essere lavato in lavastoviglie. *Il coperchio con timer e la cartuccia del filtro non possono essere lavati in lavastoviglie.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche filtro

        Sostituzione della cartuccia del filtro
        Gamma di filtri Micro X-Clean

      • Condizioni di ingresso acqua

        Qualità acqua in ingresso
        Acqua di rubinetto
        Temperatura acqua in ingresso
        5-38  °C

      • Caratteristiche generali

        Durata del filtro
        1 mese
        Velocità del flusso dell'acqua
        0,3 L/min
        Colore
        Bianco acceso
        Capacità della caraffa
        2,6  L
        Quantità di filtri
        confezione da 3 pezzi
        Capacità acqua filtrata
        1,9  L

      • Paese di origine

        Caraffa
        Prodotta responsabilmente in Cina

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • * I contaminanti o le altre sostanze che questo filtro dell'acqua trattiene non sono necessariamente presenti nell'acqua di tutti gli utenti.
      • Rispetto al filtro Philips Micro X-Clean AWP210, in base ai protocolli di test dello standard europeo EN 17093:2018.

