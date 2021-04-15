Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Acqua fresca in ogni sorso! Acqua fresca in ogni sorso! Acqua fresca in ogni sorso!

      GoZero Borraccia per filtrazione

      AWP2731GRR/24

      Acqua fresca in ogni sorso!

      Il filtro GoZero Daily migliora efficacemente la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo cloro, piombo e pesticidi*, senza alcun impatto sul flusso d'acqua.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile

      Prodotti simili

      Vedi tutti Borracce per idratazione

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      GoZero
      - {discount-value}

      GoZero

      Borraccia per filtrazione

      totale

      recurring payment

      Acqua fresca in ogni sorso!

      Il sapore dell'acqua in bottiglia senza sprechi

      • 660 ml
      • Filtrazione istantanea
      • Tritan senza BPA
      • Blu
      Antipolvere

      Antipolvere

      La borraccia è dotata di un tappo antipolvere, in modo che il boccaglio rimanga pulito.

      A prova di perdite

      A prova di perdite

      Il design a prova di perdite assicura che l'acqua non fuoriesca all'interno della borsa.

      Lavabile in lavastoviglie

      Lavabile in lavastoviglie

      Tutti le parti sono lavabili in lavastoviglie (fino a 50 gradi Celsius), tranne il filtro.

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua squisita a una frazione del costo dell'acqua in bottiglia

      Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.

      Borraccia in Tritan senza BPA

      Borraccia in Tritan senza BPA

      Realizzata in plastica Tritan priva di BPA, la borraccia dura più a lungo, è più leggera ed è resistente al calore e agli urti.

      Compatibile con la maggior parte dei portabicchieri

      Compatibile con la maggior parte dei portabicchieri

      La borraccia è compatibile con la maggior parte dei portabicchieri di dimensioni standard.

      Filtra mentre bevi

      Filtra mentre bevi

      Basta inserire il filtro nella cannuccia e reinserire la cannuccia sul coperchio prima di riavvitarlo sulla borraccia. Bevi e rinfrescati!

      Adatto ai cubetti di ghiaccio

      Adatto ai cubetti di ghiaccio

      Il design con bordo largo consente il passaggio di cubetti di ghiaccio standard.

      Trasforma l'acqua del rubinetto in acqua dal sapore puro e rinfrescante

      Realizzato in fibra di carbone attivo altamente porosa, il filtro Daily migliora la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo il cloro, il piombo e i pesticidi senza compromettere il flusso dell'acqua.* Basta riempire la borraccia, bere e rinfrescarsi!

      Specifiche tecniche

      • Condizioni di ingresso acqua

        Filtro Daily AWP285
        • 5-38 gradi Celsius
        • Acqua di rubinetto

      • Caratteristiche generali

        Dimensioni prodotto
        75 x 75 x 237  mm
        Sostituzione della cartuccia del filtro
        Filtro Daily AWP285
        Colore
        Grigio
        Capacità di filtraggio
        150L
        Durata del filtro
        1 mese
        Materiale della bottiglia
        Tritan
        Quantità di filtri
        Confezione da 1
        Capacità della borraccia (filtro escluso)
        660 ml
      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • *In base ai risultati dei test effettuati dall'agenzia di certificazione internazionale SGS in condizioni di laboratorio.

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.