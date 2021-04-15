Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
AWP2731GRR/24
Acqua fresca in ogni sorso!
Il filtro GoZero Daily migliora efficacemente la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo cloro, piombo e pesticidi*, senza alcun impatto sul flusso d'acqua.Scopri tutti i vantaggi
Disponibile in:
Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Borraccia per filtrazione
totale
recurring payment
La borraccia è dotata di un tappo antipolvere, in modo che il boccaglio rimanga pulito.
Il design a prova di perdite assicura che l'acqua non fuoriesca all'interno della borsa.
Tutti le parti sono lavabili in lavastoviglie (fino a 50 gradi Celsius), tranne il filtro.
Acqua gustosa a una frazione del costo e del consumo dell'acqua in bottiglia.
Realizzata in plastica Tritan priva di BPA, la borraccia dura più a lungo, è più leggera ed è resistente al calore e agli urti.
La borraccia è compatibile con la maggior parte dei portabicchieri di dimensioni standard.
Basta inserire il filtro nella cannuccia e reinserire la cannuccia sul coperchio prima di riavvitarlo sulla borraccia. Bevi e rinfrescati!
Il design con bordo largo consente il passaggio di cubetti di ghiaccio standard.
Realizzato in fibra di carbone attivo altamente porosa, il filtro Daily migliora la qualità dell'acqua del rubinetto riducendo il cloro, il piombo e i pesticidi senza compromettere il flusso dell'acqua.* Basta riempire la borraccia, bere e rinfrescarsi!
Condizioni di ingresso acqua
Caratteristiche generali
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.