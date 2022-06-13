Trai tutto il meglio dell'acqua

Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean Softening+ riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche, l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS).*