Finitura di qualità con prestazioni acustiche ottimali

I cabinet per altoparlanti in legno sono la scelta ideale per prestazioni acustiche ottimali. I cabinet per altoparlanti con funzione bass-reflex ottimizzata ampliano ulteriormente la potenza e la profondità dei bassi per produrre un audio di alta qualità da questi eleganti altoparlanti in legno. I connettori placcati oro garantiscono una trasmissione del segnale audio superiore. Per la solidità e resistenza alla corrosione della struttura, rappresentano la scelta ideale per apparecchiature di fascia alta.