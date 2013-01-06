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Fuori produzione

Altoparlanti Hi-Fi wireless A9

AW9000/10

3

| (90) Recensioni

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

Ascolta la tua musica in modalità wireless e un audio ad alta fedeltà con gli altoparlanti Hi-Fi Philips Fidelio wireless. Riproduci comodamente la musica in streaming con 6 driver Hi-Fi per un suono potente e una riproduzione acustica all'avanguardia.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

  • Audio stereo ad alta fedeltà

  • 100 W, 6 driver Hi-Fi

  • Ingresso digitale e analogico

Ingressi digitali e analogici per una flessibilità extra

Ingressi digitali e analogici per una flessibilità extra

Gli ingressi audio digitali e analogici consentono di affiancare una gamma di opzioni all'opzione streaming wireless. Connetti un TV, lettore Blu-ray, una console per videogiochi o un altro lettore multimediale e goditi l'audio ad alta fedeltà con gli altoparlanti Philips

Installazione facile e veloce

Chiunque può impostare gli altoparlanti Hi-Fi Fidelio wireless – non occorre essere esperti di tecnologia. Bastano 5 minuti per estrarli dalla confezione e utilizzarli al meglio. Vogliamo che inizi subito a goderti i tuoi altoparlanti Fidelio, per questo li abbiamo studiati per essere configurati in pochi semplici passaggi. Infatti, sarà lo stesso sistema Fidelio a guidarti in modo semplice e chiaro.

Altoparlante angolato per un suono stereo più ampio

Altoparlante angolato per un suono stereo più ampio

L'altoparlante è dotato di driver Hi-Fi angolati di qualità professionale, progettati per offrire un audio il più esteso e avvolgente possibile. Il posizionamento dei driver offre una qualità dell'audio dinamica senza rivali, indipendentemente dalla posizione di ascolto. Grazie all'esclusivo design, l'altoparlante può essere inserito in modo discreto in qualunque stile di arredamento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

90

Recensioni

06/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Sounds great

Fills A big room, sounds as good any I have heard.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

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12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Pro

Kann sehr gut klingen

Contro

Bekannte App Defizite

Questa revisione è stata effettuata per AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

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04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

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Questa revisione è stata effettuata per AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

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