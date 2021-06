Installazione facile e veloce

Chiunque può impostare gli altoparlanti Hi-Fi Fidelio wireless – non occorre essere esperti di tecnologia. Bastano 5 minuti per estrarli dalla confezione e utilizzarli al meglio. Vogliamo che inizi subito a goderti i tuoi altoparlanti Fidelio, per questo li abbiamo studiati per essere configurati in pochi semplici passaggi. Infatti, sarà lo stesso sistema Fidelio a guidarti in modo semplice e chiaro.