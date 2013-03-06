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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AW3000/10
Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.
Ascolta la tua musica in modalità wireless e un audio in alta fedeltà con l'altoparlante Hi-Fi Philips Fidelio wireless. Riproduci musica in streaming in modalità wireless con 4 driver Hi-Fi per offrire un'esperienza musicale potente e coinvolgente da un altoparlante compatto
Audio stereo ad alta fedeltà
36 W, 4 driver Hi-Fi
Ingresso analogico
Disponibile sull'App Store Apple e su Google Play, l'applicazione rileva automaticamente i dispositivi mobili e gli altri dispositivi compatibili collegati alla rete Wi-Fi domestica e fornisce il controllo istantaneo della musica. Puoi controllare la riproduzione, il volume e le impostazioni audio oltre a servizi di musica online e stazioni radio su Internet da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo.
L'altoparlante è dotato di driver Hi-Fi angolati di qualità professionale, progettati per offrire un audio il più esteso e avvolgente possibile. Il posizionamento dei driver offre una qualità dell'audio dinamica senza rivali, indipendentemente dalla posizione di ascolto. Grazie all'esclusivo design, l'altoparlante può essere inserito in modo discreto in qualunque stile di arredamento.
Il collegamento line-in aggiuntivo consente di collegare al sistema Philips sorgenti musicali esterne in aggiunta all'opzione wireless. Basta collegare gli altoparlanti all'ingresso line-in, all'uscita audio o al jack per cuffie di qualunque lettore multimediale, ad esempio il tuo lettore CD/DVD, il TV o un lettore MP3
Riconoscimenti
3.0
su 5
99
Recensioni
Dade
06/03/2013
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
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