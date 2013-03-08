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Fuori produzione
AW1000/10
Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.
Connettendolo al tuo sistema Hi-Fi, Philips Fidelio wireless Hi-Fi ti metterà a disposizione tutta la tua raccolta musicale cloud e le stazioni radio via Internet nel tuo soggiorno. Usa il tuo dispositivo portatile Android o Apple per selezionare e riprodurre contenuti.
Trasforma l'Hi-Fi in sistema wireless
Uscita digit. e ingresso/uscita analog.
Abbonarsi a servizi di musica online è uno dei modi migliori per avere sempre a disposizione una grande varietà di brani, incluse le novità più recenti. Puoi inoltre avere accesso alla musica in qualunque momento e luogo purché vi sia una connessione Internet. Con l'Hi-Fi wireless Philips non devi nemmeno accendere il computer per usufruire dei servizi di musica online.
Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play
3.3
su 5
53
Recensioni
DaddyCool
08/03/2013
France
Compratore verificato
Pratique et fonctionel
Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Lien hi-fi sans fil A1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Lien hi-fi sans fil A1
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.