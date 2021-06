Goditi un intero universo di servizi musicali online

Abbonarsi a servizi di musica online è uno dei modi migliori per avere sempre a disposizione una grande varietà di brani, incluse le novità più recenti. Puoi inoltre avere accesso alla musica in qualunque momento e luogo purché vi sia una connessione Internet. Con l'Hi-Fi wireless Philips non devi nemmeno accendere il computer per usufruire dei servizi di musica online.