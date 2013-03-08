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Fuori produzione

Connessione Hi-Fi wireless A1

AW1000/10

3.3

| (53) Recensioni

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

Connettendolo al tuo sistema Hi-Fi, Philips Fidelio wireless Hi-Fi ti metterà a disposizione tutta la tua raccolta musicale cloud e le stazioni radio via Internet nel tuo soggiorno. Usa il tuo dispositivo portatile Android o Apple per selezionare e riprodurre contenuti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

Tutta la tua musica in un audio ad alta fedeltà e wireless.

  • Trasforma l'Hi-Fi in sistema wireless

  • Uscita digit. e ingresso/uscita analog.

Goditi un intero universo di servizi musicali online

Goditi un intero universo di servizi musicali online

Abbonarsi a servizi di musica online è uno dei modi migliori per avere sempre a disposizione una grande varietà di brani, incluse le novità più recenti. Puoi inoltre avere accesso alla musica in qualunque momento e luogo purché vi sia una connessione Internet. Con l'Hi-Fi wireless Philips non devi nemmeno accendere il computer per usufruire dei servizi di musica online.

Massima praticità con l'installazione semplice

Massima praticità con l'installazione semplice

Configurazione davvero semplice. Installazione semplificata: prodotto Plug & Play

Supporta lo streaming musicale tramite UPnP

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

53

Recensioni

08/03/2013

France

France

Compratore verificato

Pratique et fonctionel

Un bon element complementaire pour mettre a niveau a moindre frais son installation audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Lien hi-fi sans fil A1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Lien hi-fi sans fil A1

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 A1 draadloze HiFi-link

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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  1. Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.