Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un connettore micro USB, perfetto per qualunque telefono Android. Il meccanismo di docking è perfetto per qualunque telefono Android, grazie al bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per adattarlo a qualunque posizione o orientamento della porta micro USB sul tuo telefono. Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per il connettore micro USB.