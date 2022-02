Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.