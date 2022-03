La sincronizzazione automatica dell'ora ti fornisce l'ora esatta senza alcuna difficoltà

Con la funzione di impostazione della sincronizzazione automatica dell'ora presente nella tua radiosveglia non avrai mai bisogno di impostare l'ora. L'orologio si sincronizza automaticamente con i segnali radio, anche quando è spento. Si aggiorna in un minuto quando è necessaria una regolazione immediata ed effettua normalmente la sincronizzazione con i segnali radio per indicarti l'ora sempre in modo esatto. Sin dal primo utilizzo e a meno che non si verifichi un'interruzione di corrente, potrai sempre fare affidamento sul tuo prodotto Philips per sapere l'ora esatta in modo semplice e affidabile.