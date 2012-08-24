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  • Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone
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Fuori produzione

Radiosveglia per iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Recensioni
Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone
Svegliati al meglio ascoltando la tua musica preferita dal tuo iPod/iPhone o la radio FM con l'incredibile radiosveglia Philips che illumina la tua stanza e le tue mattine. La sua base docking intelligente ti consente di ricaricare i tuoi dispositivi senza bisogno di rimuovere la loro custodia protettiva.
Vedi tutti i vantaggi

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone

  • Link MP3

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio

Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

17

Recensioni

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Sì, consiglio questo prodotto

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02/03/2012

Nederland

Nederland

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Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

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Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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