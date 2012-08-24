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Fuori produzione
AJ7030D/12
Link MP3
La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.
In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.
3.6
su 5
17
Recensioni
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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kees40
02/03/2012
Nederland
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sì, consiglio questo prodotto
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