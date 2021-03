Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione

In caso di interruzione dell'alimentazione, questo orologio intelligente mantiene l'ora e tutte le impostazioni. Grazie alla batteria preinstallata, la sveglia programmata rimane attiva anche se il display è spento. Al ripristino dell'alimentazione non c'è bisogno di regolare l'orologio o riattivare le impostazioni. Anche se l'alimentazione non fosse ripristinata, la batteria fornisce sufficiente energia per consentire l'attivazione del cicalino all'ora impostata, così sarai sicuro di svegliarti sempre in tempo.