Svegliati con una melodia, la radio o il cicalino con luci di ambientazione

Inizia bene ogni giornata scegliendo l'opzione che preferisci. Lasciati svegliare dal cicalino o da una melodia oppure scegli la tua stazione radio preferita per uscire dal torpore. Le luci di ambientazione possono essere riprodotte quando suona la sveglia per rendere ogni mattina un piacere. Le luci di ambientazione sono studiate per cambiare colore in base alla durata dello snooze successivo alla prima attivazione della sveglia. Sono di colore verde per i primi dieci minuti, poi passano al giallo per altri dieci minuti e, infine, diventano rosse per segnalarti che si sta facendo tardi.