Rivestimento in plastica riciclata e confezione in materiali cartacei

Assumendo una posizione ambientale responsabile, Philips si è sempre impegnata seriamente nel riciclaggio. I vantaggi del riciclare sono sbalorditivi: si riduce l'utilizzo di risorse non rinnovabili e si allenta la morsa sul nostro pianeta già pesantemente minacciato. Oltre a questo, si riduce l'esigenza di inceneritori e discariche, che hanno effetti piuttosto negativi sugli ecosistemi e sull'ambiente. Questa radiosveglia è stata prodotta con un'alta percentuale di materiali riciclati. L'intero rivestimento è composto da materiali plastici riciclabili al 100%, le stampe sui materiali cartacei provengono da carta riciclata e la confezione è prodotta per il 90% con materiali riciclati.