Componenti pericolosi controllati per una vita più sicura e più ecologica

L'uso limitato di componenti pericolosi contraddistingue il desiderio di Philips di creare un ambiente più sicuro in cui vivere per la razza umana. Per essere completamente conformi alla direttiva RoHS, che restringe l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose comunemente usate come piombo, cadmio e mercurio, abbiamo limitato ulteriormente l'utilizzo di altri componenti pericolosi. Le parti in plastica, i circuiti e gli adattatori di alimentazione, ad esempio, non contengono PVC o BFR, riducendo l'impatto sull'uomo e sull'ambiente durante l'utilizzo o lo smaltimento.