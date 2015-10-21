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Fuori produzione
AJ3570/12
Vivi una vita più "verde"
È tempo di prendersi cura dell'ambiente. Questa elegante radiosveglia Philips AJ3570/12, con parte superiore in bambù ecosostenibile e componenti controllati per il rispetto dell'ambiente, vanta un basso consumo energetico in standby e un sensore luminoso automatico che ti consentono di risparmiare in ogni momento.
Ampio display
Trovare il modo di rispettare l'ambiente implica il concepimento di soluzioni creative e intelligenti. L'utilizzo del bambù nel rivestimento superiore di questa radiosveglia costituisce una svolta eco-sostenibile che aggiunge eleganza al prodotto. Il bambù non è solo un materiale elegante, ma è anche noto per le sue caratteristiche di sostenibilità e rinnovabilità maggiori rispetto agli alberi. Crescendo molto rapidamente senza fertilizzanti o pesticidi, una pianta di bambù può essere coltivata in un lasso di tempo tra tre e cinque anni, e ogni pianta coltivata si moltiplica più volte. Inoltre, la lavorazione del bambù per uso industriale prevede un uso minore di sostanze inquinanti e di emissioni di anidride carbonica.
Assumendo una posizione ambientale responsabile, Philips si è sempre impegnata seriamente nel riciclaggio. I vantaggi del riciclare sono sbalorditivi: si riduce l'utilizzo di risorse non rinnovabili e si allenta la morsa sul nostro pianeta già pesantemente minacciato. Oltre a questo, si riduce l'esigenza di inceneritori e discariche, che hanno effetti piuttosto negativi sugli ecosistemi e sull'ambiente. Questa radiosveglia è stata prodotta con un'alta percentuale di materiali riciclati. L'intero rivestimento è composto da materiali plastici riciclabili al 100%, le stampe sui materiali cartacei provengono da carta riciclata e la confezione è prodotta per il 90% con materiali riciclati.
L'uso limitato di componenti pericolosi contraddistingue il desiderio di Philips di creare un ambiente più sicuro in cui vivere per la razza umana. Per essere completamente conformi alla direttiva RoHS, che restringe l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose comunemente usate come piombo, cadmio e mercurio, abbiamo limitato ulteriormente l'utilizzo di altri componenti pericolosi. Le parti in plastica, i circuiti e gli adattatori di alimentazione, ad esempio, non contengono PVC o BFR, riducendo l'impatto sull'uomo e sull'ambiente durante l'utilizzo o lo smaltimento.
2.6
su 5
14
Recensioni
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3570 Radio-réveil
Sì, consiglio questo prodotto
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Papy44
18/09/2013
France
Compratore verificato
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Sì, consiglio questo prodotto
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