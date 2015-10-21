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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3570/12

2.6

| (14) Recensioni

Vivi una vita più "verde"

È tempo di prendersi cura dell'ambiente. Questa elegante radiosveglia Philips AJ3570/12, con parte superiore in bambù ecosostenibile e componenti controllati per il rispetto dell'ambiente, vanta un basso consumo energetico in standby e un sensore luminoso automatico che ti consentono di risparmiare in ogni momento.

Vedi tutti i vantaggi

con la radiosveglia ecosostenibile

Vivi una vita più "verde"

  • Ampio display

Rivestimento superiore in bambù rinnovabile ed ecosostenibile

Trovare il modo di rispettare l'ambiente implica il concepimento di soluzioni creative e intelligenti. L'utilizzo del bambù nel rivestimento superiore di questa radiosveglia costituisce una svolta eco-sostenibile che aggiunge eleganza al prodotto. Il bambù non è solo un materiale elegante, ma è anche noto per le sue caratteristiche di sostenibilità e rinnovabilità maggiori rispetto agli alberi. Crescendo molto rapidamente senza fertilizzanti o pesticidi, una pianta di bambù può essere coltivata in un lasso di tempo tra tre e cinque anni, e ogni pianta coltivata si moltiplica più volte. Inoltre, la lavorazione del bambù per uso industriale prevede un uso minore di sostanze inquinanti e di emissioni di anidride carbonica.

Rivestimento in plastica riciclata e confezione in materiali cartacei

Assumendo una posizione ambientale responsabile, Philips si è sempre impegnata seriamente nel riciclaggio. I vantaggi del riciclare sono sbalorditivi: si riduce l'utilizzo di risorse non rinnovabili e si allenta la morsa sul nostro pianeta già pesantemente minacciato. Oltre a questo, si riduce l'esigenza di inceneritori e discariche, che hanno effetti piuttosto negativi sugli ecosistemi e sull'ambiente. Questa radiosveglia è stata prodotta con un'alta percentuale di materiali riciclati. L'intero rivestimento è composto da materiali plastici riciclabili al 100%, le stampe sui materiali cartacei provengono da carta riciclata e la confezione è prodotta per il 90% con materiali riciclati.

Componenti pericolosi controllati per una vita più sicura e più ecologica

L'uso limitato di componenti pericolosi contraddistingue il desiderio di Philips di creare un ambiente più sicuro in cui vivere per la razza umana. Per essere completamente conformi alla direttiva RoHS, che restringe l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose comunemente usate come piombo, cadmio e mercurio, abbiamo limitato ulteriormente l'utilizzo di altri componenti pericolosi. Le parti in plastica, i circuiti e gli adattatori di alimentazione, ad esempio, non contengono PVC o BFR, riducendo l'impatto sull'uomo e sull'ambiente durante l'utilizzo o lo smaltimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.6

su 5

14

Recensioni

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3570 Radio-réveil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Compratore verificato

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3570 Radio-réveil

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18/09/2013

France

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Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

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