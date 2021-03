Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.