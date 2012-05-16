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Fuori produzione
AJ3121/12
Inizia la giornata come piace a te!
Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.
Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.
Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe non essere necessario fare riferimento alla guida rapida o al manuale d'uso. Basta farsi guidare dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare l'ora e la sveglia.
Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.
3.5
su 5
28
Recensioni
Pierpa69
16/05/2012
Italia
ne ho due
ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Radiosveglia
Sì, consiglio questo prodotto
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Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Clock Radio
Sì, consiglio questo prodotto
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dgouel
14/01/2012
France
Radio reveil Philips
Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Radio-réveil
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