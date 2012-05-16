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Fuori produzione

Radiosveglia

AJ3121/12

3.5

| (28) Recensioni

Inizia la giornata come piace a te!

Questa elegante e affidabile radiosveglia Philips dotata di sintonizzatore AM/FM integrato ti permette di svegliarti al suono della tua stazione preferita o del cicalino.

Vedi tutti i vantaggi

Puoi svegliarti con la radio o il cicalino

Inizia la giornata come piace a te!

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Impostazione semplice dell'ora per impostare l'orario e la sveglia senza istruzioni

Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe non essere necessario fare riferimento alla guida rapida o al manuale d'uso. Basta farsi guidare dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare l'ora e la sveglia.

Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Permette di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la radio preferita prima di addormentarsi. Basta impostare un limite di tempo (fino a 2 ore) e scegliere un CD o una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta. L'impianto continua a riprodurre la musica per la durata selezionata, quindi si spegne automaticamente e si imposta la modalità stand-by a basso consumo. Per addormentarsi con il CD o il DJ preferito senza contare le pecore o sprecare energia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

28

Recensioni

16/05/2012

Italia

Italia

ne ho due

ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Radiosveglia

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10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Clock Radio

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14/01/2012

France

France

Radio reveil Philips

Radio réveil commandé sur le site internet de Philips et reçu très rapidement. Un design simple, avec un encombrement pas trop grand pour tenir sur un petit chevet. Son très correct. Un bon rapport qualité prix !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJ3121 Radio-réveil

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