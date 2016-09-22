Volevo ascoltare la musica dal cellulare all'impianto di casa e così ho cercato un prodotto tra i moltissimi che ve ne sono sul mercato e tra prodotti da pochi euro e altri di centinaia, quello della Philips mi è sembrato una giusta media. L'apparecchio è piccolo e in foto sembra più grande ma è molt meglio così perchè occupa poco spazio e si nota meno. Il design è gradevole e i collegamenti elementari (vengono forniti tutti i cavetti). La qualità è molto buona, tenendo presente che la musica dei vari streaming da internet non è mai di qualità pari al CD ma si tratta di MP3 più o meno compressi, ma comunque l'ascolto risulta molto gradevole. La distanza di utilizzo è notevole e dal giardino riuscivo ancora a trasmettere al ricevitore che era in casa. Il telefono è un Galaxy S6 ed ha riconosciuto al volo il Philips. Eccellente l'assistenza del servizio vendita online .