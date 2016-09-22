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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AEA2700/12
Collega fino a 3 smartphone contemporaneamente
L'adattatore Bluetooth® Philips con MULTIPAIR trasforma il tuo sistema di altoparlanti Hi-Fi o per PC in un sistema audio wireless. Per riprodurre la musica in modalità wireless, connetti l'adattatore ad un massimo di tre smartphone, tablet e dispositivi Bluetooth.
Ricevitore musicale Bluetooth®
Con MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, ACC e NFC
Uscita digitale
Associa fino a 3 dispositivi smart per riprodurre in streaming la musica da qualsiasi sistema, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo sceglierlo e premere Play. Il brano sul dispositivo originale viene interrotto e la nuova canzone verrà riprodotta; un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste, o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione allo stesso tempo, così sarà possibile passare da un brano all'altro in un attimo.
Ogni appassionato di musica ha il suo servizio musicale preferito o le sue applicazioni radio online preferite sul proprio dispositivo portatile. Ora puoi riprodurli direttamente sul tuo sistema Hi-Fi.
Grazie a una tecnologia estremamente avanzata, l'audio riprodotto in streaming tramite Bluetooth® è portato a un nuovo livello. L'audio Bluetooth® standard si avvale infatti di un codec SBC creato per le trasmissioni sonore di base, che lascia a volte gli ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'adattatore Hi-Fi, invece, è dotato di una tecnologia wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) ad alta fedeltà, che produce un suono ricco, potente e di una purezza cristallina. Compatibile con gli ultimi modelli di smartphone, tablet e altri dispositivi sia Android™ che Apple iOS, Philips ti offre ora la qualità audio che hai sempre desiderato per regalarti un'esperienza di ascolto musicale wireless senza precedenti.
3.6
su 5
65
Recensioni
Rikyro
22/09/2016
Italia
Compratore verificato
Piccolo e pratico
Ho ricevuto questo prodotto in regalo per riprodurre la mia musica dallo smartphone/tablet al mio impianto hi-fi. Il design è piccolo e compatto, di facilissimo utilizzo. Una volta collegato all'impianto hi-fi o allo stereo ed effettuato l'accoppiamento Bluetooth, si può godere della propria musica amplificata a dovere. Inoltre la funziona multipair permette di collegare fino a tre dispositivi, passando dall'uno all'altro in un baleno. Lo consiglio vivamente!
Questa revisione è stata effettuata per AEA2700 Adattatore Bluetooth®
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MassimoT
15/10/2015
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccellente !
Volevo ascoltare la musica dal cellulare all'impianto di casa e così ho cercato un prodotto tra i moltissimi che ve ne sono sul mercato e tra prodotti da pochi euro e altri di centinaia, quello della Philips mi è sembrato una giusta media. L'apparecchio è piccolo e in foto sembra più grande ma è molt meglio così perchè occupa poco spazio e si nota meno. Il design è gradevole e i collegamenti elementari (vengono forniti tutti i cavetti). La qualità è molto buona, tenendo presente che la musica dei vari streaming da internet non è mai di qualità pari al CD ma si tratta di MP3 più o meno compressi, ma comunque l'ascolto risulta molto gradevole. La distanza di utilizzo è notevole e dal giardino riuscivo ancora a trasmettere al ricevitore che era in casa. Il telefono è un Galaxy S6 ed ha riconosciuto al volo il Philips. Eccellente l'assistenza del servizio vendita online .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AEA2700 Adattatore Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
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jhspongebob
06/09/2015
United Kingdom
Use as Input to Vaccum Tube amplifier
I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AEA2700 Bluetooth® adapter
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AEA2700 Bluetooth® adapter