Cambiate la musica istantaneamente tra 3 dispositivi con MULTIPAIR

Associa fino a 3 dispositivi smart per riprodurre in streaming la musica da qualsiasi sistema, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo sceglierlo e premere Play. Il brano sul dispositivo originale viene interrotto e la nuova canzone verrà riprodotta; un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste, o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione allo stesso tempo, così sarà possibile passare da un brano all'altro in un attimo.