Per avere sempre le tue cose vicino a te

Philips InRange fa in modo che le tue cose di valore e il tuo iPhone siano sempre vicino a te grazie alla tecnologia Bluetooth® wireless. Ti avverte se dimentichi le tue cose di valore e le può ritrovare se non sai più dove sono. Entra perfettamente nei portafogli o si appende vicino alle chiavi per una tranquillità totale. Scopri tutti i vantaggi