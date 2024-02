Stazioni radio preimpostate con un solo gesto per la massima praticità

Questa radio è dotata di un totale di 30 stazioni preimpostate (10 per la banda FM, 10 per la banda MW e 10 per la banda LW) per la massima praticità. Dopo aver selezionato una stazione utilizzando il sintonizzatore digitale, puoi memorizzarla utilizzando uno degli appositi pulsanti. In seguito, per ascoltare la stazione desiderata, basta premere l'apposito pulsante con lo stesso numero. Non è necessario cercare di nuovo la stazione utilizzando il sintonizzatore digitale.