Cavo micro USB incorporato per ricaricare qualunque dispositivo USB

È difficile staccare completamente - ed ora non dovrai più farlo. Trovare un caricabatterie per un telefono cellulare o un altro dispositivo fuori casa può essere un problema, per questo il dispositivo ha un pratico micro USB integrato, per garantirti sempre potenza sufficiente per la musica ed i film, o semplicemente per la tua tranquillità. Può anche fungere da backup nel caso di interruzioni di corrente. Sfrutta la fonte energetica cinetica del dispositivo per essere sempre attivo e connesso.