ADD4901WH/10
Ravviva la tua vita!
Scopri la gioia di una rinfrescante acqua frizzante ogni volta che vorrai con il gasatore Philips GoZero. Bastano 3 semplici passaggi: riempi, ruota e premi! Design di tendenza con colori alla moda per trasmettere allegria.Scopri tutti i vantaggi
Gasatore
Personalizza i livelli di carbonatazione in base alle tue preferenze. Basta ripetere il processo di carbonatazione per avere più bollicine effervescenti.
Un modo più sano e rinfrescante per sostituire le bibite gassate in lattina piene di zuccheri con acqua frizzante fatta in casa.
3 semplici passaggi per preparare acqua fresca frizzante a casa: riempi, ruota e premi.
Il gasatore non richiede elettricità per funzionare, così potrai avere acqua frizzante fresca sempre e ovunque. Basta premere il pulsante.
Quando il gasatore è in funzione, la valvola di sicurezza rilascia automaticamente la pressione all'interno della bottiglia. Il sibilo indica inoltre che l'acqua frizzante è pronta per essere gustata.
Materiale senza BPA.
Abbastanza compatto da poter essere posizionato ovunque. Installazione semplice ovunque ti trovi.
Una bombola CO2 produce fino a 60 litri di gustosa acqua frizzante, sostituendo 120 bottiglie di plastica monouso.*
Design di tendenza con colori alla moda per trasmettere allegria.
