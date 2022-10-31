Termini di ricerca

      GoZero Gasatore

      ADD4901WH/10

      Ravviva la tua vita!

      Scopri la gioia di una rinfrescante acqua frizzante ogni volta che vorrai con il gasatore Philips GoZero. Bastano 3 semplici passaggi: riempi, ruota e premi! Design di tendenza con colori alla moda per trasmettere allegria.

      Ravviva la tua vita!

      • Livello di carbonatazione regolabile
      • Bevande gassate in 3 passaggi
      • Bottiglia in PET senza BPA
      • Non è richiesta elettricità

      Personalizza le tue bevande controllando il livello di carbonatazione

      Personalizza i livelli di carbonatazione in base alle tue preferenze. Basta ripetere il processo di carbonatazione per avere più bollicine effervescenti.

      Prepara bibite gassate più sane a casa tua

      Un modo più sano e rinfrescante per sostituire le bibite gassate in lattina piene di zuccheri con acqua frizzante fatta in casa.

      3 semplici passaggi per preparare acqua fresca frizzante a casa

      3 semplici passaggi per preparare acqua fresca frizzante a casa: riempi, ruota e premi.

      Acqua gassata sempre e ovunque

      Il gasatore non richiede elettricità per funzionare, così potrai avere acqua frizzante fresca sempre e ovunque. Basta premere il pulsante.

      Sicurezza garantita grazie alla valvola di sicurezza integrata

      Quando il gasatore è in funzione, la valvola di sicurezza rilascia automaticamente la pressione all'interno della bottiglia. Il sibilo indica inoltre che l'acqua frizzante è pronta per essere gustata.

      Materiale senza BPA

      Materiale senza BPA.

      Installabile ovunque

      Abbastanza compatto da poter essere posizionato ovunque. Installazione semplice ovunque ti trovi.

      Riduce l'uso di plastica monouso

      Una bombola CO2 produce fino a 60 litri di gustosa acqua frizzante, sostituendo 120 bottiglie di plastica monouso.*

      Design di tendenza con colori alla moda

      Design di tendenza con colori alla moda per trasmettere allegria.

      Specifiche tecniche

      • Caratteristiche generali

        Dimensioni del prodotto (L x P x A)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Controllo
        Pulsante meccanico
        Elettricità
        Non è richiesta elettricità
        Materiali involucro
        Plastica

      • Specifiche della bottiglia

        Tappo
        Twist
        Materiale della bottiglia
        Plastica
        Capacità contenitore
        1 l

      • Specifiche della bombola

        Contenuti
        CO2 idoneo all'uso alimentare

      • Articoli inclusi

        Bottiglie di carbonatazione
        1
        Gasatore
        1
        Bombola CO2
        1

      • Rispetto a bibite gassate in bottiglia di 500 ml.

