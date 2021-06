Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio

Ascolta la musica come piace a te. SoundStudio mette davvero la potenza della musica nel palmo delle tue mani. Ti lascia modificare ogni aspetto dell'audio, usando solo il tuo iPhone, con i controlli che sono intuitivi e semplici. Da oggi puoi creare un suono su misura e ottenere l'esperienza audio che desideri per dare nuova vita ai tuoi brani preferiti. SoundStudio consente anche di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet in tutto il mondo, ampliando ulteriormente la tua esperienza musicale.