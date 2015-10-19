ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

WhiteVisionlampadina fari auto

9006WHVB1

La sicurezza non è mai stata così attraente

Le lampade Philips WhiteVision aggiungono un accattivante look bianco Xenon ai fari della tua auto, per un'esperienza di guida notturna davvero eccezionale. La maggiore luminosità, con la luce del 60% più bianca, fa della WhiteVision la combinazione perfetta di stile e sicurezza.<br>

Vedi tutti i vantaggi

Intenso effetto bianco Xenon

La sicurezza non è mai stata così attraente

  • Tipo di lampadina: HB4

  • Confezione: 1

  • 12,8 V, 55 W

Un'esclusiva esperienza di guida grazie all'intenso effetto bianco Xenon

Superando qualsiasi lampadina blu per auto presente sul mercato, le lampadine per fari Philips WhiteVision sono la scelta ottimale per gli automobilisti che vogliono guidare con stile senza compromettere la sicurezza. Con la temperatura di colore dei fari ad alta temperatura colore e un elegante rivestimento bianco, la WhiteVision rappresenta il migliore upgrade per i tuoi proiettori. La tecnologia di rivestimento di terza generazione brevettata da Philips è un vero capolavoro e fa della WhiteVision la prima lampadina per proiettore con una luce veramente bianca.

Effetto bianco Xenon e look accattivante

WhiteVision da alle luci della tua auto un look accattivante, come quello delle auto di fascia alta.

Fascio luminoso dalla luce bianca intensa

Fascio luminoso dalla luce bianca intensa

Con un'intensa luce bianca fino a 3700 Kelvin, le lampadine per fari Philips White Vision illuminano la strada con un fascio luminoso che elimina l'oscurità all'istante. Un fascio luminoso di qualità per un'esperienza di guida ottimale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle lampadine alogene standard

  2. Applicazione diversa in base al tipo di lampadina