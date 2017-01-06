Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
65PUS6521/12
TV LED ultra sottile 4K Android
Incredibili nelle dimensioni, incredibili nelle prestazioni. I televisori Philips serie 6520 ti offrono 65" di video spettacolare in Ultra HD 4K per una risoluzione perfetta. Sottolineato da un elegante piedistallo ad arco, questo TV è una macchina potente e dotata di tutte le funzionalità che puoi desiderare, ma davvero facile da usare .
164 cm (65")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core, 16 GB ed espandibile
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Il TV Ultra HD ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, potrai ammirare immagini della più alta qualità possibile. Più elevata sarà la qualità del contenuto originale, migliori saranno immagini e risoluzione. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli impeccabili e straordinari sul tuo TV.
Il nuovo standard HEVC (H.265) integrato consente di usufruire di una trasmissione in 4k per una risoluzione delle immagini di alta qualità.
Il processore Philips Quad Core incontra la potenza di Android per un'entusiasmante esperienza di gioco. E con Android sul tuo TV potrai navigare, avviare applicazioni e riprodurre video in modo super veloce, super intuitivo e super divertente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.7
su 5
52
Recensioni
TTR34
06/01/2017
Italia
ERA QUELLO CHE VOLEVO !
Volevo un tv Ambilight: ha i tre lati che occorrono. Volevo grande schermo: 65" - cornice Silver - appeso al muro bianco... Perfetto! Volevo 4k: quando si trovano VERE trasmissioni 4k è SPETTACOLO. Volevo connettere AndroidTV con Pc: facile e veloce condividere Wi-Fi film e musica, addio Usb Pendrive. NO:Telecomando di design con tastiera sul retro... MA di qualità SCADENTE, logorato in 2 mesi, coperchio batterie saltato dopo 2 GIORNI! MIGLIORARE: Picture in Picture... Ad Un TV così manca solo quello! E se non è previsto abbandonare il "Multiview", Inutile ed inefficiente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™
Ghino46
14/12/2016
Italia
Caratteristiche eccellenti
Immagini nitide e brillanti al punto da sembrare un televisore 3D. Connessione wireless eccellente, facilità d'uso. Ambilight reattivo e molto scenografico. Acquisto consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 TV ultra sottile 4K Android TV™
Midnitewolf
16/11/2017
United Kingdom
A truly amazing tv!
I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.