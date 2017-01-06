Ultra HD 4K: una risoluzione che non hai mai visto prima

Il TV Ultra HD ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, potrai ammirare immagini della più alta qualità possibile. Più elevata sarà la qualità del contenuto originale, migliori saranno immagini e risoluzione. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli impeccabili e straordinari sul tuo TV.