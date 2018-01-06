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Fuori produzione

4100 seriesTV LED ultra sottile Full HD

49PFT4132/12

4.2

| (11) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED ultra sottile Full HD

Design accattivante e altissima qualità: il TV Philips 4100 con Digital Crystal Clear offre immagini in qualità Full HD, contrasto elevato e una riproduzione dell'audio nitida. Prova l'esperienza dell'intrattenimento senza sforzi grazie a questo modello semplice da utilizzare.

Vedi tutti i vantaggi
TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Digital Crystal Clear

TV LED ultra sottile Full HD

  • 123 cm (49")

  • TV LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Supporti sottili e raffinati per un senso di leggerezza

Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

Digital Crystal Clear, per una precisione che vorrai condividere

Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.

TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

11

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

06/01/2018

Italia

Italia

Ottimo televisore

Bellissima qualita si vede davvero bene audio ottimo e montaggio semplice inoltre 32 pollici Full HD.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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30/08/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Immagini nitide e facilità di uso. Il design è all'avanguardia. Il telecomando è ergonomico ed intuitivo. La qualità audio è allineata a quella degli apparecchi di fascia maggiore. Sono molto soddisfatto dell'acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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29/07/2017

Italia

Italia

Philips 4100 series TV LED ultra sottile Full HD 32PFT4132 TV LED Full HD DVB-T/T2/C da 80 cm (32") con Digital Crystal Clear

Ottimo televisore, lo consiglio a tutti per le sue elevate prestazioni rispetto al prezzo normale di vendita!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4100 series 32PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

  5. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.