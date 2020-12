4 ingressi HDMI per avere la connessione Full HD con un unico cavo

La tecnologia HDMI consente di stabilire una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo per una qualità delle immagini insuperabile. È inoltre in grado di comunicare in maniera intelligente la risoluzione in uscita più alta per il dispositivo sorgente. L'ingresso HDMI è completamente compatibile con le sorgenti DVI e include l'audio digitale. La tecnologia HDMI utilizza la protezione da copia HDCP. Grazie a 3 ingressi HDMI sul retro e 1 sul lato del televisore, puoi collegare sorgenti HD multiple, ad esempio un decoder HD, un lettore Blu-ray e una console di gioco o una videocamera digitale. Il tuo televisore è pronto per il futuro HD.