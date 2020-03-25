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Fuori produzione

4500 seriesTV LED

32PHS4504/12

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

TV LED

Scopri i vantaggi di una soluzione compatta con questo TV LED ideale per gli spazi ridotti. Pixel Plus HD garantisce un'immagine nitida e un audio chiaro, per gustare intere puntate del tuo show preferito mentre cucini o per goderti un film mentre sei sul tapis roulant.

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TV brand claim gold

Il 99,91% delle persone che provano Ambilight TV non vogliono più restituirlo. 1

con Pixel Plus HD

TV LED

  • 80 cm (32")

  • Picture Performance Index 200

  • TV LED

  • Pixel Plus HD

Facile da spostare. Supporto posteriore nascosto con ingombro ridotto.

Altoparlanti full range che diffondono un audio nitido.

TV LED HD con risoluzione cristallina.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Pro

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Contro

Geen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Data di utilizzo 2019-02-25

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2019-02-25

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni. 

  1. La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

  2. Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

  3. Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

  4. Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.