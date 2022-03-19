Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 45 giorni
TV
Tutte le serie
4500 series TV LED
Fuori produzione
Supporto
32PHS4504/12
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Controlla la tua TV con il tuo dispositivo smart
L’app Philips Smart TV trasforma il tuo smartphone o tablet in un telecomando intelligente, permettendoti di cambiare canale, regolare il volume, navigare tra le app e configurare facilmente le impostazioni Ambilight.
Cronologia del firmware
Guida rapida
Brochure commerciale localizzata
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti