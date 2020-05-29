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Fuori produzione
Colori straordinari per un'immersione totale
Immergiti davvero nelle immagini con i monitor Philips curvi. Il monitor curvo da 32" E line offre un'esperienza davvero realistica con una straordinaria qualità delle immagini in Full HD. La tecnologia Ultra Wide-Color consente una resa del colore che dona vita alle tue immagini!
E Line
32 (31,5"/80 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.
4.2
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
29/05/2020
Italia
Compratore verificato
E' un oggetto bellissimo
avevo visto lo spot del monitor e già mi ero detto li compro. Poi l'ho testato e sono molto felice della scelta che ho fatto.
Pro
tutto come descritto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2020-04-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Data di utilizzo 2020-04-29
MarcoPao76
02/08/2019
Italia
Enorme e spettacolare
è veramente grande sulla scrivania, ma ci si abitua. Colori perfetti, calibrazione non molto intuitiva.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color
ortodosso69
15/03/2019
Italia
Ottimo Monitor
Monitor ad alto rapporto qualità prezzo. Monitor adatto per uso Video che gaming avendo prestazioni più che buone per un monitor della sua categoria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Raggio dell'arco della curvatura del display in mm
La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
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Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.