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Fuori produzione

Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

328E9QJAB/00

4.2

| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Colori straordinari per un'immersione totale

Immergiti davvero nelle immagini con i monitor Philips curvi. Il monitor curvo da 32" E line offre un'esperienza davvero realistica con una straordinaria qualità delle immagini in Full HD. La tecnologia Ultra Wide-Color consente una resa del colore che dona vita alle tue immagini!

Vedi tutti i vantaggi

Colori straordinari per un'immersione totale

  • E Line

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente

Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente

I monitor per PC offrono un'esperienza utente personale adatta anche a un design curvo. Lo schermo curvo offre un piacevole effetto immersivo per l'utente che siede alla scrivania.

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale

Il display LED VA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

29/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

E' un oggetto bellissimo

avevo visto lo spot del monitor e già mi ero detto li compro. Poi l'ho testato e sono molto felice della scelta che ho fatto.

Pro

tutto come descritto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data di utilizzo 2020-04-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data di utilizzo 2020-04-29

02/08/2019

Italia

Italia

Enorme e spettacolare

è veramente grande sulla scrivania, ma ci si abitua. Colori perfetti, calibrazione non molto intuitiva.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

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15/03/2019

Italia

Italia

Ottimo Monitor

Monitor ad alto rapporto qualità prezzo. Monitor adatto per uso Video che gaming avendo prestazioni più che buone per un monitor della sua categoria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Raggio dell'arco della curvatura del display in mm

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. NTSC in base all'area su CIE1976

  5. sRGB: in base all'area su CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.