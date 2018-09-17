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Fuori produzione

Display LCD

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Espandi la tua esperienza

Espandi la tua esperienza di visione con questo grande schermo Philips. Lo straordinario display full HD da 32" ti consente di partecipare appieno al gioco, o di avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo lavoro.

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  • E Line

  • 32 (visualizzabile 31,5 " / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

26

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

3

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD

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21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD

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12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

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