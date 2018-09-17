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Espandi la tua esperienza
Espandi la tua esperienza di visione con questo grande schermo Philips. Lo straordinario display full HD da 32" ti consente di partecipare appieno al gioco, o di avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per il tuo lavoro.
E Line
32 (visualizzabile 31,5 " / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
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4.3
su 5
26
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD
Sì, consiglio questo prodotto
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alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Sì, consiglio questo prodotto
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67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD
Sì, consiglio questo prodotto
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I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
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