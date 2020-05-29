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Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

276E9QJAB/01

4.2

| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Colori straordinari in un design elegante

Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.

Vedi tutti i vantaggi

Colori straordinari in un design elegante

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

HDMI assicura una connettività digitale universale

HDMI assicura una connettività digitale universale

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

29/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

E' un oggetto bellissimo

avevo visto lo spot del monitor e già mi ero detto li compro. Poi l'ho testato e sono molto felice della scelta che ho fatto.

Pro

tutto come descritto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data di utilizzo 2020-04-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Data di utilizzo 2020-04-29

02/08/2019

Italia

Italia

Enorme e spettacolare

è veramente grande sulla scrivania, ma ci si abitua. Colori perfetti, calibrazione non molto intuitiva.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 328E9QJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color

15/03/2019

Italia

Italia

Ottimo Monitor

Monitor ad alto rapporto qualità prezzo. Monitor adatto per uso Video che gaming avendo prestazioni più che buone per un monitor della sua categoria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 276E9QJAB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona sia con ingresso HDMI che DP.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  5. NTSC in base all'area su CIE1976

  6. sRGB: in base all'area su CIE1931

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.