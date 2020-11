Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.