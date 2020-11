Tecnologia LED PLS per immagini ampie e colori precisi

I display PLS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display PLS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.