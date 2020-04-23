Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Immagini brillanti e nitide a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Philips60
23/04/2020
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Qualità costruttiva molto buona, visualizzazione ottima.
Pro
Colori brillanti, non affatica anche dopo diverse ore di utilizzo.
Contro
Supporto non regolabile in altezza.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2020-03-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2020-03-23
Winnynet
19/03/2020
Italia
Compratore verificato
prodotto funzionale - ottimo rapporto qual/prezzo
Nulla da eccepire...totalmente soddisfatto del prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2019-02-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2019-02-19
Gost1963
18/03/2023
Italia
Compratore verificato
Monitor 24 pollici philips
Buon prodotto, prezzo qualità, affidabilità e qualità è stato il motivo per cui l'ho scelto, e sono soddisfatto del monitor.
Pro
Prezzo è qualità.
Contro
Non ho riscontrato niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2022-02-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD
Data di utilizzo 2022-02-18
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse