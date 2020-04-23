ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LCD Full HD

273V7QDSB/01

4.5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Vedi tutti i vantaggi

Immagini brillanti e nitide a tutto schermo

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Montaggio VESA per la massima flessibilità

Design compatto per risparmiare spazio

Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

Scopri un comfort e una leggibilità superiori durante la lettura di documenti lunghi e ricchi di testo. La modalità EasyRead crea un'esperienza di visualizzazione simile alla carta e più delicata per gli occhi, regolando i colori e i livelli di zoom del display in modo da simulare la sensazione di lettura su carta direttamente sul tuo display digitale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

23/04/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Qualità costruttiva molto buona, visualizzazione ottima.

Pro

Colori brillanti, non affatica anche dopo diverse ore di utilizzo.

Contro

Supporto non regolabile in altezza.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2020-03-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2020-03-23

19/03/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto funzionale - ottimo rapporto qual/prezzo

Nulla da eccepire...totalmente soddisfatto del prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2019-02-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2019-02-19

18/03/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Monitor 24 pollici philips

Buon prodotto, prezzo qualità, affidabilità e qualità è stato il motivo per cui l'ho scelto, e sono soddisfatto del monitor.

Pro

Prezzo è qualità.

Contro

Non ho riscontrato niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2022-02-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 243V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data di utilizzo 2022-02-18

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse