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Fuori produzione
271B8QJEB/00
Immagini nitide, prestazioni eccellenti
Svolgi al meglio il tuo lavoro con il monitor Full HD Philips da 27". L'immagine nitida e brillante del Full HD mette a tua disposizione spazio e definizione per una perfetta visualizzazione delle tue attività. Funzionalità come Flicker-free, la regolazione dell'altezza e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
B-Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
3.8
su 5
29
Recensioni
Antonio Rex
27/03/2020
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Molto ben dotato di interfacce. Ergonomia al top. Ottima qualità video ed estetica molto bella. Un ottimo monitor.
Pro
Ottimo in tutto
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-02-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 241B8QJEB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-02-27
fredthegoat
24/05/2023
United Kingdom
Dipendente Philips
wowzers!
[Employee of philipsglobal] such a w product, very cool, i am typing from freds dungeon. send help
Pro
everything
Contro
no rizz
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221B8LJEB LCD monitor
Data di utilizzo 2023-04-24
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221B8LJEB LCD monitor
Data di utilizzo 2023-04-24
teiki
25/01/2020
France
Juste Wahou
Enfin une télé qui donne toute ça puissance Atmos a cette barre de son il faut les 2 ensembles pour avoir un son de la puissance fidélioB8 et 65Oled854 Wahou avec des philips hue play pour des murs du Grand spectacle
Pro
La qualité d'un produit pas cadeau mais je ne regrette pas mettre sérré la ceinture
Contro
?? Moyen si la télé est un premier prix
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per B8 Barre de son SkyQuake
Data di utilizzo 2018-12-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per B8 Barre de son SkyQuake
Data di utilizzo 2018-12-25
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.