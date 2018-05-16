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Fuori produzione
24PFT4022/12
TV LED ultra sottile Full HD
Progettato per il divertimento, il TV Philips 4000 porta immagini di alta qualità sul piccolo schermo. Sufficientemente compatto per essere spostato da una stanza all'altra velocemente e senza sforzi, il design minimalista lo rende un complemento perfetto ovunque deciderai di posizionarlo.
60 cm (24")
TV LED Full HD
DVB-T/T2/C
Elegante, compatto e leggero. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti in cucina, di seguire i telegiornali mentre lavori in garage e ti mantiene aggiornato sui risultati sportivi anche durante una grigliata all'aperto. Questo TV portatile segue sempre il divertimento!
Per ammirare immagini naturali da tutte le sorgenti, Philips ha creato Digital Crystal Clear. Quando guardi la tua serie preferita, i film o il telegiornale oppure quando vuoi condividere un video con i tuoi amici, osserva tutto con contrasto, colori e nitidezza ottimali.
La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
3.0
su 5
5
Recensioni
superedo69
16/05/2018
Italia
caratteristiche ottime
prodotto ottimo, colori eccellenti ma il supporto non da la possibilità di tenere la tv dritta.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFT4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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rex1973
09/12/2017
Italia
prodotto consigliato
Ottimo prodotto . Rapporto qualità-prezzo eccellente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 24PFT4022 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
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Marchino2432432
22/08/2017
Italia
TV ottima, design pessimo
Nulla da dire sulla qualità dello schermo, veramente ottima. Il problema è il piedistallo: sarei curioso di conoscere chi ha deciso di progettare un supporto che non permette di posizionare la tv in verticale, ma solo inclinata. Solo per questo non consiglierei la tv a nessuno, sto infatti restituendo la mia per cambiarla con una che possa essere posizionata in maniera eretta. Peccato.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series 22PFT4022 TV LED ultra sottile Full HD
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In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.