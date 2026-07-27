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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

249C4QSB/00

Davvero bello
Il nuovo monitor Philips Blade 2 con design elegante e display AMVA panoramico ultra sottile è pronto per mostrare le sue brillanti prestazioni
Vedi tutti i vantaggi

Display AMVA ad alte prestazioni ultra sottile

Davvero bello

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Display Full HD

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Design elegante e ultrasottile per un look moderno

La nuova gamma di monitor Philips utilizza la nuova generazione di LED ultrasottili, conferendo una linea più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole, ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!

Specifiche tecniche

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