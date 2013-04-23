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Fuori produzione
Blade 2
24" (61 cm)
Display Full HD
Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
La nuova gamma di monitor Philips utilizza la nuova generazione di LED ultrasottili, conferendo una linea più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole, ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!
5.0
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
mecnassi
23/04/2013
France
la simplicité d'utilisation est relative
Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Brainzz
14/06/2014
België
Philips IPS Led
nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight
willem123
06/09/2013
Nederland
Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos
Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sì, consiglio questo prodotto
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