ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe A
    Davvero bello
  • Davvero bello
  • Davvero bello
  • Energy Label Europe A
    Davvero bello
  • Davvero bello
  • Davvero bello

Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroilluminazione LED

249C4QHSB/00

5
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Davvero bello
Il nuovo monitor Philips Blade 2 con design elegante e display AMVA panoramico ultra sottile è pronto per mostrare le sue brillanti prestazioni
Vedi tutti i vantaggi

Display AMVA ad alte prestazioni ultra sottile

Davvero bello

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Display Full HD

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

LED AMVA per immagini brillanti ed ampie ad elevato contrasto

Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage: esperienza di visualizzazione intuitiva ottimizzata

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità per ufficio, immagini, intrattenimento, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!

Design elegante e ultrasottile per un look moderno

La nuova gamma di monitor Philips utilizza la nuova generazione di LED ultrasottili, conferendo una linea più sottile rispetto alle generazioni precedenti. Un design sottile non solo dona ai monitor un aspetto più gradevole, ma consente anche di occupare meno spazio sulla scrivania!!

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

23/04/2013

France

France

la simplicité d'utilisation est relative

Dans l'ensemble ce moniteur me donne satisfaction. La seule chose que je lui reprocherais est une certaine difficulté pour l'utilisation de la touche tactile marche-arrêt qui se trouve au centre du pied. Cela ne marche pas à tous les coups que ce soit pour l'allumage ou pour l'extinction.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

14/06/2014

België

België

Philips IPS Led

nice design en hopelijk gaat hij redelijk lang mee

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 239C4QHSB IPS LCD monitor, LED backlight

06/09/2013

Nederland

Nederland

Perfecte beeldkwaliteit, ook voor het bewerken van fotos

Mooi super slank design, was eerst wat verrast over het feit van een aparte voeding. Echter was ook blij verrast met het geringe gewicht van de unit zelf. Zo heeft alles zijn voors en tegens. Prima beeldkwaliteit, maar mis toch wel een hoogteverstelling. Blij met de uitgebreide instellingsmogelijkheden van het beeld, zeker ook gezien het feit dat hij zal worden gebruikt bij fotobewerkingen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 249C4QHSB AMVA LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee