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Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E9QSB/01

Colori straordinari in un design elegante

Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.

Vedi tutti i vantaggi

Colori straordinari in un design elegante

  • E Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Consumo energetico ridotto per risparmiare sulla bolletta

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free

Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. NTSC in base all'area su CIE1976

  4. sRGB: in base all'area su CIE1931

  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.