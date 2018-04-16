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Fuori produzione
246E9QSB/01
Colori straordinari in un design elegante
Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.
E Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.