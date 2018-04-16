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Fuori produzione
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Colori straordinari in un design elegante
Il monitor Philips E line è caratterizzato dalla combinazione di design elegante e immagini incredibili. Il display Full HD dalla cornice sottile, provvisto di Ultra Wide-Color, regala immagini estremamente realistiche. Prova un'esperienza visiva superiore racchiusa in un design elegante.
E Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
"Philips si impegna a utilizzare materiali sostenibili ed ecocompatibili in tutti i monitor della gamma. Tutte le parti in plastica del rivestimento, le parti in metallo dello chassis e i materiali di imballaggio utilizzano prodotti riciclabili al 100%. In alcuni prodotti selezionati si utilizza fino al 65% di plastica riciclata. Philips rispetta gli standard RoHS assicurando la riduzione o eliminazione delle sostanze tossiche quali, ad esempio, il piombo. Il contenuto di mercurio nei monitor con retroilluminazione CCFL è stato ridotto in maniera significativa ed è stato eliminato totalmente nei monitor con retroilluminazione LED.
Recensioni
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.