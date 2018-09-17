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Fuori produzione
Colori vividi e naturali
Il luminoso e ampio display con Ultra Wide-Color riproduce colori incredibilmente realistici in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.
E Line
24 (visualizzabile 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
4.2
su 5
9
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
ybor
17/09/2018
Italia
ottimo per un utilizzo ricreativo
ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD
Sì, consiglio questo prodotto
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alkash
21/02/2018
Italia
ottimo monitor
prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD
Sì, consiglio questo prodotto
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67gianluca67
12/12/2017
Italia
secondo monitor identico , ottimo
se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD
Sì, consiglio questo prodotto
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Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore
Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.
Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL
Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org
I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.