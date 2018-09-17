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Fuori produzione

Monitor LCD con Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.2

| (9) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

Colori vividi e naturali

Il luminoso e ampio display con Ultra Wide-Color riproduce colori incredibilmente realistici in un design davvero elegante, per un look leggero e originale sia a casa, sia in ufficio.

Vedi tutti i vantaggi

in un design elegante

Colori vividi e naturali

  • E Line

  • 24 (visualizzabile 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

Ultra Wide-Color: una più ampia gamma di colori per immagini nitide

La tecnologia Ultra Wide-Color offre uno spettro cromatico più ampio per un'immagine più brillante. Il più ampio spettro di colori di Ultra Wide-Color produce verdi più naturali, rossi più vivaci e blu più profondi. Dai vita ai contenuti di intrattenimento e alle immagini e migliora la produttività con i colori più vivaci offerti dalla tecnologia Ultra Wide-Color.

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

9

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

17/09/2018

Italia

Italia

ottimo per un utilizzo ricreativo

ottimo prodotto per un uso ricreativo, ossia, ad esempio, guardare film, giocare ai videogames etc...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD

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21/02/2018

Italia

Italia

ottimo monitor

prezzo onesto.per lavorare con software musicali e' ottimo molto luminoso,ottimo il contrasto. grande,robusto,prossimamente magari ne affiancherò un' altro uguale. soddisfattissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD

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12/12/2017

Italia

Italia

secondo monitor identico , ottimo

se non era ottimo non acquistavo il secondo , che altro volete che vi dica

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Questa revisione è stata effettuata per 323E7QDAB Display LCD

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Esclusioni di responsabilità

  1. Questo display Philips possiede certificazione MHL. Tuttavia, qualora il tuo dispositivo MHL non si collegasse o non funzionasse correttamente, controlla le domande più frequenti relative al tuo dispositivo MHL oppure contatta direttamente il venditore. È possibile che il produttore del tuo dispositivo MHL richieda di acquistare un cavo MHL specifico della stessa marca o un adattatore

  2. Richiede il dispositivo MHL opzionale certificato e il cavo MHL (non incluso). Verificare la compatibilità con il rivenditore del dispositivo MHL.

  3. Le modalità standby e risparmio energetico dell'ErP non sono applicabili per la ricarica dell'MHL

  4. Per un elenco completo di prodotti compatibili MHL consultare il sito www.mhlconsortiun.org

  5. I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.

  6. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  7. NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.