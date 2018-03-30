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Fuori produzione
240V5QDSB/00
Eccezionali immagini LED con colori vivaci
Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e sistema SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!
V Line
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
3.0
su 5
2
Recensioni
crescio
30/03/2018
Italia
ottimo prodotto
luminoso , ottimo per lavorare con programmi di grafica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite
silv
27/03/2016
Italia
Non si possono sfruttare le caratteristiche dicghiarate da Philips
Il monito viene fornito con un CD contenenete il manuale d'uso e i driver unitamente ad un avviso con il quale si dichiara testualmente: " La versione del software di Smart Control e le istruzioni non sono più validi. Il più recente software SmartControl è disponibile per il download attraverso: www.philips.com/support". Tuttavia è un falso all'indirizzo è impossibile trovare il software!!!! (tra l'altro il disco fornito è spaccato)
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite
Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse