ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LCD con SmartControl Lite

240V5QDSB/00

3

| (2) Recensioni

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

Scopri immagini nitide su questo display Philips. Dotato di HDMI e sistema SmartControl Lite, rappresenta una scelta perfetta!

Vedi tutti i vantaggi

Eccezionali immagini LED con colori vivaci

  • V Line

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

Facile gestione delle prestazioni del display con il SmartControl Lite

SmartControl Lite è il software per il controllo del monitor con GUI basata sulle icone 3D di nuova generazione. Consente agli utenti di regolare al meglio la maggior parte dei parametri del monitor quali colore, luminosità, calibrazione dello schermo, impostazioni multimediali, gestione degli ID e altro ancora con il mouse.

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Design compatto per risparmiare spazio

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.0

su 5

2

Recensioni

5
3
1

30/03/2018

Italia

Italia

ottimo prodotto

luminoso , ottimo per lavorare con programmi di grafica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite

27/03/2016

Italia

Italia

Non si possono sfruttare le caratteristiche dicghiarate da Philips

Il monito viene fornito con un CD contenenete il manuale d'uso e i driver unitamente ad un avviso con il quale si dichiara testualmente: " La versione del software di Smart Control e le istruzioni non sono più validi. Il più recente software SmartControl è disponibile per il download attraverso: www.philips.com/support". Tuttavia è un falso all'indirizzo è impossibile trovare il software!!!! (tra l'altro il disco fornito è spaccato)

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Questa revisione è stata effettuata per 240V5QDSB Monitor LCD con SmartControl Lite

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. I cavi HDMI variano a seconda della regione e dei modelli.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse