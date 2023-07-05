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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
S Line
23" (58,4 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.
Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del tavolo per garantire un comodo angolo di visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, permette agli utenti di altezze decisamente diverse di guardare il monitor con il perfetto angolo visivo e con impostazioni di altezza più comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Pro
Goed scherm.
Contro
Geen ingebouwde luidspreker.
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Compratore verificato
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
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