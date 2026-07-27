Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
231P4QPYKEB/00
P-Line
23" (58,4 cm)
Display Full HD
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.
Recensioni