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  • Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD IPS, retroilluminazione LED

231P4QPYKEB/00

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo a LED Philips IPS con webcam facilita la collaborazione e la comunicazione, per risparmiare tempo e denaro.
Vedi tutti i vantaggi

con webcam consente di risparmiare tempo e denaro

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • P-Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Display Full HD

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

Webcam per comunicare

La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.

Specifiche tecniche

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