Tempo di risposta rapido 5 ms

Il tempo di risposta On-Off rappresenta il tempo necessario a una cella di cristallo liquido per passare dallo stato attivo (nero) a quello inattivo (bianco) e poi nuovamente allo stato attivo (nero). Viene misurato in millisecondi: un tempo di risposta più basso indica una transizione più veloce e una maggiore fluidità della visualizzazione di testo e immagini. Il tempo di risposta On-Off è il parametro di misura più significativo nella visualizzazione di contenuti commerciali quali documenti, grafici e foto.