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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
230E1HSB/00
Display multimediale Full HD HDMI
Massimo divertimento con le prestazioni Full HD 1080p! Grazie agli ingressi HDMI e digitali, all'audio stereo a diffusione anteriore e alla rifinitura patinata, il modello 230E1 cambierà il tuo mondo.
E-line da 58 cm (23")
1920x1080 Full HD
Il tempo di risposta On-Off rappresenta il tempo necessario a una cella di cristallo liquido per passare dallo stato attivo (nero) a quello inattivo (bianco) e poi nuovamente allo stato attivo (nero). Viene misurato in millisecondi: un tempo di risposta più basso indica una transizione più veloce e una maggiore fluidità della visualizzazione di testo e immagini. Il tempo di risposta On-Off è il parametro di misura più significativo nella visualizzazione di contenuti commerciali quali documenti, grafici e foto.
Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.
Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.
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