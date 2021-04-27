Un ottimo TV dal rapporto qualità/prezzo eccezionale. Ha tutto quello che può servire per essere impiegato come televisore per la cucina/camera da letto/cameretta. La qualità delle immagini è molto elevata. Ha moltissimi collegamenti per la categoria: due prese HDMI di cui 1 ARC, una porta USB con funzione player e registrazione anche time-shift, uscita e ingresso audio AUX, uscita audio ottica, presa scart, ingressi per segnale antenna e satellite. Pecche negative: mancanza di funzione smart, trascurabile considerato l'uso cui è destinato, e, molto più grave, la qualità dell'audio. C'è poco da fare, ho provato tutti i settaggi disponibili ma la qualità ed il volume dell'audio restano sempre mediocri rispetto alla qualità di tutte le alte componenti del TV. I due speaker rivolti verso il retro di certo non aiutano. Ulteriore pecca (a mio avviso) nell'audio è la gestione del volume cuffie. Inserito lo spinotto nella presa AUX (cuffie) gli altoparlanti del TV non si disattivano in automatico (lo si può fare solo entrando ogni volta nel menu impostazioni) e pur avendo il volume separato, per regolare quello delle cuffie (o di una sound bar come nel mio caso) bisogna entrare nel menù impostazioni audio rendendo l'operazione di gestione volume delle cuffie molto macchinosa. Sarebbe stato molto più semplice ed efficace avere la disabilitazione degli altoparlanti del TV automatica, una volta inserito la presa audio (cuffia o altro), e la regolazione del volume che passa, sempre in automatico, da TV a uscita AUX (senza dover fare 3/4 passaggi per entrare nel menu). Non so se con prossimi firmware di aggiornamento risolveranno il problema. Se riuscissero diventerebbe un best buy per la categoria. Raccomando l'acquisto solo se non si hanno molte pretese per la qualità dell'audio.