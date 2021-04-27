Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
22PFS5303/12
TV LED Full HD ultra sottile
Il TV Philips 5300 porta le immagini di alta qualità sul piccolo schermo. Grazie ai controlli intuitivi e al design compatto, è il complemento ideale per la tua cucina, la camera da letto o lo studio.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Elegante, compatto, leggero e portatile. Il tuo piccolo schermo TV ti consente di guardare i tuoi programmi preferiti ovunque, che sia in cucina o in campeggio con la famiglia. Questo TV portatile ti permette di seguire i telegiornali e di tenerti aggiornato sui risultati dei tuoi sport preferiti. È infatti progettato per seguire sempre il divertimento!
Il sistema Philips Pixel Plus HD ottimizza la qualità dell'immagine per ottenere un contrasto straordinario. Quindi, che si tratti di riproduzione online o di un disco, potrai ammirare immagini nitide con bianchi più luminosi e neri più profondi.
Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo HDMI che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.
3.6
su 5
22
Recensioni
Ricco82
27/04/2021
Italia
Ottimo prodotto
Non è affatto una TV da non sottovalutare perché la sua qualità è molto buona e la consiglio a tutti
Pro
Buon prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-10-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 22PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Data di utilizzo 2020-10-27
Nick85
07/07/2019
Italia
Buon televisore per la cucina
Televisore nel complesso molto buono, ottima risoluzione video e l'audio più che soddisfacente per una stanza di piccole-medie dimensioni come una cucina. Molto semplice l'installazione e di facile utilizzo in tutte le sue componenti. Registra i programmi su pennetta USB, comodità non trascurabile. Molto soddisfatto dell'acquisto considerato il rapporto qualità-prezzo. Unica nota negativa avrei preferito 1supporto per la tv più stabile, vista la delicatezza dell'apparecchio. Meglio montarlo sulla parete.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
carmonte
27/12/2018
Italia
soddisfatto
articolo come da descrizione. audio appena sufficiente. supporto non visibile, può piacere o non piacere.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5300 series 24PFS5303 TV LED ultra sottile Full HD
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.