1 ingresso HDMI con EasyLink per una connettività HD completa

EasyLink utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per la condivisione delle funzionalità tra i dispositivi collegati e il televisore. Grazie a EasyLink è necessario un solo telecomando per controllare le principali funzionalità sia del televisore che dei dispositivi collegati. La tecnologia HDMI consente di stabilire una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo per una qualità delle immagini insuperabile. HDMI si avvale la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie a 1 ingresso HDMI sul televisore, è possibile collegare sorgenti HD, ad esempio un decoder HD, un lettore Blu-ray e una console videogiochi o una videocamera digitale.