Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.