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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
226E9QDSB/00
Dettagli nitidi e vivaci, incredibile design
Questo elegante monitor Brilliance offre la migliore esperienza visiva, oltre ogni confine. L'ampio display ti permette di ammirare immagini sempre nitide e di alta qualità da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.
E Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.
Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Con il nuovo monitor Philips non sarà così. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.
Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).
2.0
su 5
1
Recensione
purbane
30/11/2018
Italia
Backlight bleed esagerato
Purtroppo questo monitor ha un problema che lo rende inutilizzabile, il backlight bleed! Con sfondo nero la luce, che parte dagli angoli, arriva quasi fino al centro ed il nero è giallo scuro! Ho anche una foto del difetto, peccato non la faccia inserire
Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color
La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.
La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
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Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.