ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

Monitor LCD

226E9QDSB/00

2

| (1) Recensione

Dettagli nitidi e vivaci, incredibile design

Questo elegante monitor Brilliance offre la migliore esperienza visiva, oltre ogni confine. L'ampio display ti permette di ammirare immagini sempre nitide e di alta qualità da qualsiasi angolazione. Immagini senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato.

Vedi tutti i vantaggi

Dettagli nitidi e vivaci, incredibile design

  • E Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.

Gioco perfettamente fluido grazie alla tecnologia AMD FreeSync™

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. Con il nuovo monitor Philips non sarà così. Otterrai prestazioni fluide e senza artefatti con quasi tutte le frequenze di fotogrammi e tempi di refresh e di risposta ultrarapidi, grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.

HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

30/11/2018

Italia

Italia

Backlight bleed esagerato

Purtroppo questo monitor ha un problema che lo rende inutilizzabile, il backlight bleed! Con sfondo nero la luce, che parte dagli angoli, arriva quasi fino al centro ed il nero è giallo scuro! Ho anche una foto del difetto, peccato non la faccia inserire

Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Questa revisione è stata effettuata per 246E9QDSB Monitor LCD con Ultra Wide-Color

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.