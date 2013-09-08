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Fuori produzione
Elegante display LED Full HD con colori naturali
La nuova generazione di display LED Full HD 226CL2 sottili ed eleganti con sistema SmartResponse Turbo da 2ms e comandi SmartTouch accattivanti è pronta per portarti nel mondo dei giochi e dei film
21,5" (54,6 cm) C-line
Full HD
I comandi SmartTouch sono icone sofisticate e sensibili al tocco in sostituzione dei tasti in rilievo. I comandi SmartTouch, sensibili anche al tocco più leggero, consentono, ad esempio, di accendere il monitor o schiarire e rendere più nitida la visualizzazione grazie a SmartImage Lite. Una volta attivate, le icone SmartTouch si accendono per indicare che i comandi sono stati eseguiti.
SmartResponse è un'esclusiva tecnologia Overdrive di Philips che, una volta attivata, regola automaticamente i tempi di risposta in base ai requisiti specifici di applicazioni (ad esempio di gioco o per la visione dei film) che richiedono maggiore reattività. In questo modo si evitano sfarfallii, ritardi nella riproduzione delle immagini e l'effetto delle immagini "fantasma"
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
4.3
su 5
32
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
joy61
08/09/2013
Italia
prodotto molto pratico con funzioni eccellenti
ottimo nella gestione delle due uscite video (analogico e hdmi)da usare su due computer differenti contemporaneamente. brillante nei colori. ottima risoluzione supportata. bello e simpatico ed elegante il quadro comandi. un po' debole la carcassa. nell'insieme : ottimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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Dolphiweb
06/11/2012
Italia
Bellissima immagine
Immagine chiara, definita, colori brillanti e veri, uso esclusivamente l'ingresso DVI. Facile da installare e regolare. Bellissimi i comandi touch con i LED in dissolvenza. Design nella media.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Sì, consiglio questo prodotto
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Udiman31
16/05/2012
Italia
questo prodotto é indubbiamente più che eccellente
Sono un 'giovane' appassionato di computer di 80 anni ... Non sono un esperto anche se dedico molte ore al giorno a questa utilissima passione. Da quando ho acquistato il vostro Brilliance Blade 234cl2 la mia "voglia di computer é raddoppiata. Il mio PC ( fisso di 7 anni) pare che stia vivendo una ritrovata giovinezza in prestazioni. E' possibile???!!!Dire che sono letteralmente entusiasta é dire poco... Ho già divulgato il mio giudizio in ambito familiare e tra gli amici su Internet e non . I venditori che mi hanno indotto all'acquisto sono gli stessi che mi hanno iniziato al settore informatico Sono compiaciuti come certamente lo sarete voi. Grazie per lo spazio e per l'opportunità che mi avete offerto con questa recensione. Buona idea! ;-) Cordiali saluti -enzo-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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