La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere

Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana.