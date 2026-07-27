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  • Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD, retroilluminazione LED

220P4LPYEB/00

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo LED con PowerSensor Philips, con il 65% di plastica riciclata e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile
Vedi tutti i vantaggi

con PowerSensor per risparmiare energia

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • P-Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor consente di ridurre fino all'80% i costi energetici

PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio

DisplayPort offre segnali audio e video su un singolo cavo

DisplayPort offre un collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme.

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. L'altezza, la parte girevole, l'inclinazione e l'angolo di rotazione del display consentono di regolare il monitor per ottenere il massimo comfort e ridurre le tensioni di una lunga giornata lavorativa; la gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

Specifiche tecniche

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