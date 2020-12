HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV

È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.