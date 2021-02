L'alimentazione Medical grade garantisce sicurezza con emissioni basse

Sicurezza di base, prestazioni e affidabilità sono requisiti essenziali in un ambiente clinico professionale. A differenza dei TV standard, Philips HeartLine ricorre a speciali alimentazioni medical grade per soddisfare questi requisiti. Conforme agli standard EN/IEC 60601-1, garantisce sicurezza e prestazioni di base. È inoltre conforme agli standard collaterali EN/IEC 60601-1-2 per i test e la compatibilità elettromagnetici medical grade. Molti Paesi, ospedali e cliniche richiedono la conformità a queste norme come requisito fondamentale.